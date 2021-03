Serie A | Parma-Genoa in streaming | dove vedere la gara in diretta

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #ParmaGenoa, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Parma-Genoa, le formazioni ufficiali - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Parma

- Alle ore 20.45, allo stadio Ennio Tardini di, il Genoa fa visita alnell'anticipo della 28ª giornata diA . La squadra di Ballardini dopo una lungapositiva, nelle ultime quattro partite ha incassato due ko (Inter e Roma). I ducali, invece, a oltre ...Commenta per primo Si apre oggi, venerdì, la 28esima giornata diA . Delicatissimo scontro salvezza in programma al Tardini di, dove i gialloblù ricevono il Genoa . Padroni di casa reduci dal pareggio contro la Fiorentina e soprattutto dall'ottima ...Spezia-Cagliari è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.during the Serie A match between Parma Calcio and Bologna FC at Stadio Ennio Tardini on July 12, 2020 in Parma, Italy. PARMA GENOA FORMAZIONI – Parma e Genoa scenderanno in campo tra poco meno di ...