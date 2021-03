Serie A, oggi continua la 28a giornata. Il programma completo (Di sabato 20 marzo 2021) Il successo esterno del Genoa al Tardini ai danni del Parma ha aperto la 28a giornata di Serie A 2020-21, oggi si continua con altre 2 gare. Ecco il programma completo: VENERDI’ 19 MARZO Parma-Genoa 1-2 SABATO 20 MARZO Crotone-Bologna alle 15.00 Spezia-Cagliari alle 18.00 Inter-Sassuolo RINVIATA DOMENICA 21 MARZO Verona-Atalanta alle 12.30 Juventus-Benevento alle 15.00 Sampdoria-Torino alle 15.00 Udinese-Lazio alle 15.00 Fiorentina-Milan alle 18.00 Roma-Napoli alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il successo esterno del Genoa al Tardini ai danni del Parma ha aperto la 28adiA 2020-21,sicon altre 2 gare. Ecco il: VENERDI’ 19 MARZO Parma-Genoa 1-2 SABATO 20 MARZO Crotone-Bologna alle 15.00 Spezia-Cagliari alle 18.00 Inter-Sassuolo RINVIATA DOMENICA 21 MARZO Verona-Atalanta alle 12.30 Juventus-Benevento alle 15.00 Sampdoria-Torino alle 15.00 Udinese-Lazio alle 15.00 Fiorentina-Milan alle 18.00 Roma-Napoli alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

