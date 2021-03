(Di venerdì 19 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Scadenze, stipendi, Hakimi e Lukaku: ecco il piano dell'Inter: Scadenze, stipendi, Hakimi e Lukaku: ecco il piano d… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Suning Scadenze, stipendi, #Hakimi e #Lukaku: ecco il piano dell'@Inter - Gazzetta_it : #Suning Scadenze, stipendi, #Hakimi e #Lukaku: ecco il piano dell'@Inter - HeelGianz : E quindi l'Inter ha rispettato tutte le scadenze di stipendi e Hakimi. Molto strano, perché Peppino con la laurea i… - Matteo4514 : @EmanueleDolce @SerieA Appena pagati gli stipendi, con 15 giorni di anticipo rispetto alle scadenze, ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Scadenze stipendi

La Gazzetta dello Sport

Sembra la teoria dei vasi comunicanti. Fino a ieri in casa Inter la società sembrava in affanno sul fronte finanziario, mentre la squadra di Conte volava in campo. Il Covid invece al momento si rivela ...Chi decide cosa, soprattutto nelle spese strategiche? E i tempi di Zhang coincidono con quelli degliai giocatori? Con ledel calcio che comincia tra due mesi?'.LIVORNO. Dopo aver effettuato i pagamenti che scadevano il 16 dicembre e il 16 febbraio, la società amaranto ha rispettato anche la scadenza di ieri (16 marzo) scongiurando il rischio di ulteriori pen ...Sì alla diffida per crediti retributivi maturati in appalti, anche oltre il termine di due anni dalla fine dei lavori (decadenza legale della «responsabilità solidale» tra committente e appaltatore) ...