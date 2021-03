Rischia la vita per raccogliere delle banconote in autostrada, Marco viene travolto (Di venerdì 19 marzo 2021) Marco Querini è morto a 56 anni, travolto lungo l’autostrada Roma – Fiumicino mentre cercava di raccogliere alcune banconote dall’asfalto. Proseguono le indagini delle Forze dell’Ordine, che stanno cercando di risalire alla dinamica dell’incidente costato la vita a Marco Querini, morto sabato scorso attorno alle ore 12:30 in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021)Querini è morto a 56 anni,lungo l’Roma – Fiumicino mentre cercava dialcunedall’asfalto. Proseguono le indaginiForze dell’Ordine, che stanno cercando di risalire alla dinamica dell’incidente costato laQuerini, morto sabato scorso attorno alle ore 12:30 in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

SusannaCeccardi : Situazione insostenibile per i nostri agenti sul territorio, bisogna dare maggiori tutele e maggiori mezzi a chi og… - misaIvichipuo : 4x24 'Un killer rilascia un virus mortale all'aria aperta e uno degli agenti rischia la vita per fermare la minaccia' Al 99% è Spencer. - SusannaFara : RT @Eurispes: “Un Paese che non è strutturato per trasferire la conoscenza alle nuove generazioni rischia un arretramento delle condizioni… - giovanni_morici : RT @Formicola_lo: Ad Amsterdam,patria delle libertà incontrollate,c'è una 20enne che rischia la vita e la fatwa perché ha tolto il velo e h… - kiuspo73 : RT @SusannaCeccardi: Situazione insostenibile per i nostri agenti sul territorio, bisogna dare maggiori tutele e maggiori mezzi a chi ogni… -