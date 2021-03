Pierpaolo Pretelli non si nasconde: "Per la Gregoraci mi ero preso una cotta. Con Giulia è diverso" - (Di venerdì 19 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli racconta le emozioni che ha vissuto nella Casa, dalla cotta per la Gregoraci fino alla storia d’amore con Giulia Nella 35esima puntata del Grande Fratello Vip è stato fatto il nome del secondo finalista, Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha così potuto aspirare direttamente alla vittoria. Nonostante il titolo di vincitore se lo sia guadagnato Tommaso Zorzi, per lui poco importa, visto che già arrivare alla fine del reality è stato qualcosa di davvero inaspettato e motivo di grande orgoglio. D’altronde, Pierpaolo ha già vinto in amore. Dopo quella con la Gregoraci che lui stesso ha definito una cotta non ricambiata, è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo il Grande Fratello Vip,racconta le emozioni che ha vissuto nella Casa, dallaper lafino alla storia d’amore conNella 35esima puntata del Grande Fratello Vip è stato fatto il nome del secondo finalista,. L’ex velino di Striscia la Notizia ha così potuto aspirare direttamente alla vittoria. Nonostante il titolo di vincitore se lo sia guadagnato Tommaso Zorzi, per lui poco importa, visto che già arrivare alla fine del reality è stato qualcosa di davvero inaspettato e motivo di grande orgoglio. D’altronde,ha già vinto in amore. Dopo quella con lache lui stesso ha definito unanon ricambiata, è ...

