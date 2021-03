Negramaro | l’emozione di tornare live dal cielo di Roma | «Ogni concerto è una scintilla di vita»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sui tetti di Roma, dentro la cupola di Fuksas. I Negramaro tornano live – e così aprono il tour del prossimo autunno – con un evento in streaming (in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21 da «La Lanterna Rome») che hanno voluto chiamare «Primo contatto», ossia raccontano alla vigilia «la voglia di dare un segnale forte e chiaro che la musica resiste e resisteremo tutti insieme. Sarà come un grande sogno».