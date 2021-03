Mps corteggiata da una cordata americana Ma il governo…

(Di venerdì 19 marzo 2021) Forse è colpa della pandemia, ma il salvataggio di Mps propedeutico al disimpegno dello Stato (azionista, a mezzo Tesoro, al 64%), sembra essere finito in naftalina da qualche settimana. Sulla banca più antica del mondo incombe un aumento di capitale da 2,5 miliardi, euro più euro meno, senza il quale sarà impossibile stare sulle proprie gambe, una volta mollata la presa pubblica, come nei desiderata dell’Ue. Ma chi lo sottoscriverà, entrando a piè pari nella banca, è ancora un mistero. Unicredit, passata sotto la guida di Andrea Orcel dopo il discusso addio di Jean-Pierre Mustier, è ancora il candidato più probabile a rilevare il Monte. Ma oggi Bloomberg racconta una novità. E cioè che due mesi fa dall’altra parte dell’Atlantico è arrivata un’offerta diretta al Tesoro per rilevare il controllo della banca. Ma qualcosa è andato storto. Un gruppo di investitori statunitensi guidato ...

Deal con Banco Bpm una ipotesi "affascinante", anche se non è questo il momento di convolare a nozze. Lo ha detto Carlo Cimbri, numero uno di Unipol, primo azionista di Bper con una quota del 19%, com ...Della proposta si sa che prevede un assegno di 900 milioni per il 64% in mano al Tesoro all’interno di un piano da 4 miliardi. Sconosciuti i nomi degli investitori.