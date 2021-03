Maurizio Costanzo sulla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta non usa mezzi termini “La Leotta pensa a …” (Di venerdì 19 marzo 2021) La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sta facendo sognare tantissime persone anche se qualcuno crede ancora che sia inventata e, dunque, solo una mossa pubblicitaria. C’è chi ha parlato di fotomontaggio nelle fotografie che postano e chi ha detto che in realtà i due, addirittura, si mal sopporterebbero e starebbero fingendo una relazione inesistente. Ora su questa storia è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha detto la sua dalle pagine di Nuovo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove cura una rubrica. Infatti, Maurizio Costanzo oltre ad essere un ottimo giornalista e conduttore televisivo si dedica anche a questa rubrica dove mantiene molto attivo il rapporto con i suoi telespettatori. In ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 19 marzo 2021) Latra Cansta facendo sognare tantissime persone anche se qualcuno crede ancora che sia inventata e, dunque, solo una mossa pubblicitaria. C’è chi ha parlato di fotomontaggio nelle fotografie che postano e chi ha detto che in realtà i due, addirittura, si mal sopporterebbero e starebbero fingendo una relazione inesistente. Ora su questaè intervenuto ancheche ha detto la sua dalle pagine di Nuovo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove cura una rubrica. Infatti,oltre ad essere un ottimo giornalista e conduttore televisivo si dedica anche a questa rubrica dove mantiene molto attivo il rapporto con i suoi telespettatori. In ...

Advertising

lunablup : RT @luvsmadl: “Il 24 tutti su canale 5 a guardare Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo show e chi non c’è paga multa” MA MAURIZIOO?? #tzvip - pxjcke : RT @Giuliaxx3: Maurizio Costanzo: “mi chiedono di Stefania Orlando, vi sentite ancora?”. Tommaso: “certo, lei è stata una delle mie spalle… - _mshale : RT @edoruta: Maurizio Costanzo che in radio chiede a Pippo se Dayane sia davvero così bella - nickianarinika : RT @boh2378: Maurizio Costanzo sottone confirmed per la nostra Dayane Mello ?? Tommaso grazie per le belle parole e ciò che pensiamo tutti… - BABYM582 : RT @Mrs__Dimples: Un annuncio a tutti quelli che salveranno Akash per andare contro Tommaso. Né a lui né a noi frega un cazzo di Akash e le… -