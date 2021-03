LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: TRIONFO HOFER!!! Seconda vittoria in carriera per l’azzurro! Laegreid meglio di J. Boe (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28: Un errore per Bionaz in piedi, è undicesimo Garanichev al traguardo a 1’01” 16.27: Tre errori per Nawrath che butta via una bella gara fin lì 16.26: Il giovane francese Perrot chiude con lo zero il primo poligono ed è 36mo a 32? 16.26: Andersen è 15mo al traguardo a 1’12” 16.25: Due errori in piedi per Guigonnat che esce dalla battaglia per le prime posizioni 16.25: Un errore per Giacomel a terra: 41?6 di ritardo al primo poligono 16.25: Christiansen chiude 11mo a 1’04” da Hofer 16.22: Jacquelin si inserisce al 21mo posto a 1’21” davanti a Windisch 16.21: Un errore per F. Claude a terra 16.19: E’ quinto Fillon Maillet al traguardo davanti a Laegreid 16.18: Bionaz due errori a terra 16.17: Guigonnat non sbaglia a terra ed ha 10?4 di ritardo da Ponsiluoma 16.16: Non sbaglia Christiansen in ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28: Un errore per Bionaz in piedi, è undicesimo Garanichev al traguardo a 1’01” 16.27: Tre errori per Nawrath che butta via una bella gara fin lì 16.26: Il giovane francese Perrot chiude con lo zero il primo poligono ed è 36mo a 32? 16.26: Andersen è 15mo al traguardo a 1’12” 16.25: Due errori in piedi per Guigonnat che esce dalla battaglia per le prime posizioni 16.25: Un errore per Giacomel a terra: 41?6 di ritardo al primo poligono 16.25: Christiansen chiude 11mo a 1’04” da Hofer 16.22: Jacquelin si inserisce al 21mo posto a 1’21” davanti a Windisch 16.21: Un errore per F. Claude a terra 16.19: E’ quinto Fillon Maillet al traguardo davanti a16.18: Bionaz due errori a terra 16.17: Guigonnat non sbaglia a terra ed ha 10?4 di ritardo da Ponsiluoma 16.16: Non sbaglia Christiansen in ...

