Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: 'Particolarmente esaltato. Ricordo quando mi ha insultato e bloccato…' (Di sabato 20 marzo 2021) Isola dei Famosi 2021 , Valerio Scanu contro Akash Kumar . All' Isola Famosi 2021 è sbarcato il modello Akash Kumar . Akash Kumar, che oltre all'avventura in Honduras ha partecipato anche a Ballando ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021)dei. All'è sbarcato il modello, che oltre all'avventura in Honduras ha partecipato anche a Ballando ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - Ale77120934 : Solo io non sapevo che Awed fosse al programma telivisivo: “L’ISOLA DEI FAMOSI“? - UgoBaroni : RT @CorSport: Isola dei Famosi, #Gascoigne e la #pizza all'ananas: la reazione di Awed -