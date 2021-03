Incendio OVH a Strasburgo | digital-forum it tornato finalmente online!

Advertising

Zaqq__ : @nannierri @statussquatter @BansCollector @ciencio_tpw @Franckie661 @teoxandra @Massimo__Macc @msarigu72… - XII8700 : RT @Gabry89: Se siete stati impattati dall'incendio del datacenter OVH e non avete un backup, avete due sole soluzioni: 1. Chiudere il blo… - ovhbot : RT @maurizioweb: Alcuni link a webcam di Limet potrebbero essere temporaneamente non visibili sul sito, a seguito dell'incendio occorso all… - maurizioweb : Alcuni link a webcam di Limet potrebbero essere temporaneamente non visibili sul sito, a seguito dell'incendio occo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio OVH

GENOVA - Tornano visibili i video di Primocanale.it dal nostro sito web . Dopo l'che si è sviluppato il 10 marzo al data centera Strasburgo, per giorni non è stato possibile visualizzare i nostri servizi dal sito web, ma solo dal nostro canale Youtube. Attualmente i ...Come difendersi da disastri simili all'di? Una volta che si è deciso di intraprendere la strada del server privato, però, come ci si può difende da disastri simili a quello accaduto ...A distanza di oltre una settimana (dalle 03:10 del 10 Marzo scorso) dall'incendio avvenuto al datacenter OVH di Strasburgo, Digital-Forum.it ...Per festeggiare il milione di giocatori che hanno utilizzato l'FX Store, FX Interactive a deciso di regalare Emergency 4 - Edizione Oro in versione PC.. Per festeggiare il milione di giocatori che ...