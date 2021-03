“Il protocollo non vale più?”. La Serie A sembra la protagonista di Good Bye Lenin! (Di venerdì 19 marzo 2021) Dovevamo intuirlo il giorno in cui la Lega di Serie A s’inventò il “jolly”. Quando con una mossa circense i presidenti giocolieri approvarono contemporaneamente il sacro protocollo e la sua deroga, fulminando tempo spazio e logica: se la rosa è sterminata da un focolaio di Covid, ma in squadra ti restano 13 convocabili, va tutto bene, si gioca; una volta sola a stagione, però, puoi chiedere il rinvio. L’una tantum. Il principio fondatore dell’industria calcio italiana. In quel momento tutta la seriosità mono-espressiva che il governo del pallone italiano pretendeva di sostenere pubblicamente s’afflosciò. A cascata ne sarebbe colata l’inverosimile sequela di corsi e ricorsi che ci ha portato fin qui, oggi, ad ammirare l’epifania di Lega e Federcalcio: “oh, il protocollo non funziona più”. E’ una forzatura, in verità. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Dovevamo intuirlo il giorno in cui la Lega diA s’inventò il “jolly”. Quando con una mossa circense i presidenti giocolieri approvarono contemporaneamente il sacroe la sua deroga, fulminando tempo spazio e logica: se la rosa è sterminata da un focolaio di Covid, ma in squadra ti restano 13 convocabili, va tutto bene, si gioca; una volta sola a stagione, però, puoi chiedere il rinvio. L’una tantum. Il principio fondatore dell’industria calcio italiana. In quel momento tutta la seriosità mono-espressiva che il governo del pallone italiano pretendeva di sostenere pubblicamente s’afflosciò. A cascata ne sarebbe colata l’inverosimile sequela di corsi e ricorsi che ci ha portato fin qui, oggi, ad ammirare l’epifania di Lega e Federcalcio: “oh, ilnon funziona”. E’ una forzatura, in verità. ...

