Gran Galà del Calcio AIC 2021 | i premi

(Di venerdì 19 marzo 2021)delAIC, ecco tutti i. Cristiano Ronaldo il miglior giocatore dell’Anno. ROMA –delAIC, tutti i. In una serata fortemente condizionata dalla pandemia, sono stati assegnati i riconoscimenti della stagione appena trascorsa non senza problemi. Cristiano Ronaldo è statoato come il miglior giocatore dell’anno. Ennesimo riconoscimento per il portoghese che ha avuto la meglio su Immobile. Cristiana Girelli, invece, è la miglior calciatrice.anche per Gian Piero Gasperini (miglior allenatore), Daniele Orsato (miglior arbitro) e Atalanta (miglior squadra).del ...

GranGalaAIC : Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio - Special Edition! ???? A loro il titolo… - juventusfc : Quanta Juve ai #GGDC21! @cristianagire e @Cristiano i migliori calciatori della scorsa stagione, nella Top-11 masch… - GranGalaAIC : Una squadra da sogno! ?? Ecco la Top 11 maschile del Gran Galà del Calcio AIC-Special Edition con i premi dell'… - rudi_tama91 : RT @GranGalaAIC: Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio - Special Edition! ???? A loro il titolo di Cal… - zazoomblog : Gran Galà Aic premiati Atalanta e Gasp: miglior squadra e allenatore 2019-2020 - #premiati #Atalanta #Gasp:… -

Commenta per primo In occasione deldel calcio, Cristiano Ronaldo è intervenuto a Sky , spiegando: 'È stato un anno strano ma positivo, che nessuno si augurava, ma a livello personale e di squadra è stato positivo. Abbiamo ...NelGala del Calcio AIC 2021 la Roma non riceve premi né nomination per quanto riguarda le categorie maschili. Per fortuna ci pensano le ragazze a portare in alto i colori giallorossi: nella ...