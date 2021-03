Giorgetti “Alitalia non potrà essere sussidiata dallo Stato” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alitalia “non può essere troppo pesante per volare e non può essere la compagnia sussidiata dallo Stato, non è possibile in generale e non sarà possibile in futuro. Il progetto del Governo per cui c'è un dialogo aperto, è fare una compagnia che possa volare, a me sembra una cosa semplice”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro con il ministro francese dell'Economia, dell'Industria e del Rilancio Bruno Le Maire.“Abbiamo avuto già due incontri con Vestager e ne avremo un altro la settimana prossima. Abbiamo intenzione di far nascere ITA entro l'estate, il nostro auspicio è che si esca dal lockdown e che ITA possa cogliere tutte le opportunità. Chi non fa questo lavora contro gli interessi dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –“non puòtroppo pesante per volare e non puòla compagnia, non è possibile in generale e non sarà possibile in futuro. Il progetto del Governo per cui c'è un dialogo aperto, è fare una compagnia che possa volare, a me sembra una cosa semplice”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarloal termine dell'incontro con il ministro francese dell'Economia, dell'Industria e del Rilancio Bruno Le Maire.“Abbiamo avuto già due incontri con Vestager e ne avremo un altro la settimana prossima. Abbiamo intenzione di far nascere ITA entro l'estate, il nostro auspicio è che si esca dal lockdown e che ITA possa cogliere tutte le opportunità. Chi non fa questo lavora contro gli interessi dei ...

