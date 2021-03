Genoa, Scamacca: «Volevamo vincere a tutti i costi. Mercato? Normali ci siano voci» (Di sabato 20 marzo 2021) Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta realizzato nel corso di Genoa-Parma. Queste le sue parole Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta realizzato nel corso di Genoa-Parma. Queste le sue parole. DOPPIETTA – «Il primo gol è stato un tiro-crosso su cui si c’ho creduto e l’ho messa dentro. Dedico la doppietta alla mia famiglia». PARMA – «Era una partita difficile. Loro si sono ripresi ma abbiamo dato un’ottima risposta. Noi oggi Volevamo tornare a tutti i costi alla vittoria e lo abbiamo fatto». BALLARDINI – «Il mister sa quello che fa. Ci sono tanti buoni attaccanti e la concorrenza è stimolante». Mercato – «Io sono sempre stato con la testa qui. E’ normale che le voci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta realizzato nel corso di-Parma. Queste le sue parole Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta realizzato nel corso di-Parma. Queste le sue parole. DOPPIETTA – «Il primo gol è stato un tiro-crosso su cui si c’ho creduto e l’ho messa dentro. Dedico la doppietta alla mia famiglia». PARMA – «Era una partita difficile. Loro si sono ripresi ma abbiamo dato un’ottima risposta. Noi oggitornare aalla vittoria e lo abbiamo fatto». BALLARDINI – «Il mister sa quello che fa. Ci sono tanti buoni attaccanti e la concorrenza è stimolante».– «Io sono sempre stato con la testa qui. E’ normale che le...

