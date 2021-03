Genoa, nessuno come Scamacca in Serie A: il dato sui suoi gol (Di sabato 20 marzo 2021) Con una doppietta nel secondo tempo, Gianluca Scamacca ha ribaltato il risultato di Parma-Genoa regalando la vittoria alla squadra di Davide Ballardini Con una doppietta nel secondo tempo, Gianluca Scamacca ha ribaltato il risultato di Parma-Genoa regalando la vittoria alla squadra di Davide Ballardini. Grazie a queste due reti, il centravanti rossoblù è diventato il più giovane calciatore italiano con almeno 4 gol segnati in questa Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Con una doppietta nel secondo tempo, Gianlucaha ribaltato il risultato di Parma-regalando la vittoria alla squadra di Davide Ballardini Con una doppietta nel secondo tempo, Gianlucaha ribaltato il risultato di Parma-regalando la vittoria alla squadra di Davide Ballardini. Grazie a queste due reti, il centravanti rossoblù è diventato il più giovane calciatore italiano con almeno 4 gol segnati in questaA. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

camusastillejo : capisci che hai una vita di merda quando non hai nessuno con cui parlare e ti ritrovi il venerdì sera a guardare fu… - STEx86 : @Nerowolf123 @AntonioArmadi @CucchiRiccardo L'Inter ha giocato un derby con 7 positivi fuori, Milan e Juve anche co… - manuliga8612 : @ChristianConte_ @pietromichi @CucchiRiccardo Per non parlare della partita Napoli Genoa finita 6 a 0 di cui nessun… - Ju48115645 : @cosminbadiuu ma il problema è proprio questo...che pur essendoci le regole, alcune società non le rispettano...mi… - flakitax15 : RT @BringMeTheBriga: MATIAS FERNANDEZ Il trequartista di qualità che nessuno merita ma di cui tutti hanno bisogno Decise un Milan-Genoa 1… -