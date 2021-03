Europa League, i sorteggi dei quarti: Granada-Manchester e Arsenal-Slavia Praga (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo quelli della Champions, a Nyon si sono svolti anche i sorteggi dei quarti, e relativi accoppiamenti per le semifinali, delle sfide di Europa League. Questi gli accoppiamenti completi dei quarti: Andata 8 aprile Ritono 15 aprile Granada – Manchester United Arsenal – Slavia Praga Ajax – Roma Villareal – Dinamo Zagabria Questi invece gli accoppiamenti per quanto riguarda le semifinali: Andata 29 aprile Ritorno 6 maggio Vincente Granada – Manchester United Vs vincente Ajax e Roma Vincente Arsenal – Slavia Praga Vs vincente Villareal – Din. Zagabria Foto: Twitter Europa League L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo quelli della Champions, a Nyon si sono svolti anche idei, e relativi accoppiamenti per le semifinali, delle sfide di. Questi gli accoppiamenti completi dei: Andata 8 aprile Ritono 15 aprileUnitedAjax – Roma Villareal – Dinamo Zagabria Questi invece gli accoppiamenti per quanto riguarda le semifinali: Andata 29 aprile Ritorno 6 maggio VincenteUnited Vs vincente Ajax e Roma VincenteVs vincente Villareal – Din. Zagabria Foto: TwitterL'articolo ...

