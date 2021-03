Eriksen: “Ho imparato e ora conosco molto bene come devo giocare. Scudetto? Possiamo solo sognarlo” (Di venerdì 19 marzo 2021) Christian Eriksen intervistato da DAZN Dopo un anno dal suo arrivo a Milan, Chrisitan Eriksen sembra entrato definitivamente nelle rotazioni dell’Inter, diventandone un titolare quasi inamovibile. Il numero 24 nerazzurro ha parlato di tanti argomenti in un’intervista concessa ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. “Con l’italiano va bene. Non troppo, ma bene. Scudetto? E’ stata una delle prime parole che ho imparato, ma Possiamo solo sognarlo finché non lo avremo vinto”. “Spazzare? Questa cosa ce l’avevo in testa, sei negli ultimi minuti di partita, stai vincendo e devi lottare. Al Tottenham, nei quarti di Champions contro il Manchester City, non ho rinviato e loro hanno segnato. Il VAR ha rimesso le cose a posto ma da ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Christianintervistato da DAZN Dopo un anno dal suo arrivo a Milan, Chrisitansembra entrato definitivamente nelle rotazioni dell’Inter, diventandone un titolare quasi inamovibile. Il numero 24 nerazzurro ha parlato di tanti argomenti in un’intervista concessa ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. “Con l’italiano va. Non troppo, ma? E’ stata una delle prime parole che ho, mafinché non lo avremo vinto”. “Spazzare? Questa cosa ce l’avevo in testa, sei negli ultimi minuti di partita, stai vincendo e devi lottare. Al Tottenham, nei quarti di Champions contro il Manchester City, non ho rinviato e loro hanno segnato. Il VAR ha rimesso le cose a posto ma da ...

