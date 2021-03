Draghi promette «più soldi e più in fretta» (Di venerdì 19 marzo 2021) «Questo non è un anno in cui si chiedono soldi, è un anno in cui si danno soldi». È la frase centrale della prima e lunga conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi che spiega in maniera chiara la linea politico economica su cui il Governo ha costruito il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri. Si spiega così il taglio (con limitazioni) delle cartelle esattoriali. Si spiega soprattutto così la considerazione sul Patto di Stabilità «che cambierà sicuramente, anzi nei fatti è già cambiato in tutta Europa». Un decreto che si sviluppa su 5 linee: contributo a fondo perduto, interventi a sostegno del lavoro e di contrasto alla povertà, salute e sicurezza, fondi per gli enti decentrati e stanziamenti per l'istruzione, la cultura, le forze politiche e le filiere agricole. Il decreto Sostegni passa dunque ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) «Questo non è un anno in cui si chiedono, è un anno in cui si danno». È la frase centrale della prima e lunga conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Marioche spiega in maniera chiara la linea politico economica su cui il Governo ha costruito il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri. Si spiega così il taglio (con limitazioni) delle cartelle esattoriali. Si spiega soprattutto così la considerazione sul Patto di Stabilità «che cambierà sicuramente, anzi nei fatti è già cambiato in tutta Europa». Un decreto che si sviluppa su 5 linee: contributo a fondo perduto, interventi a sostegno del lavoro e di contrasto alla povertà, salute e sicurezza, fondi per gli enti decentrati e stanziamenti per l'istruzione, la cultura, le forze politiche e le filiere agricole. Il decreto Sostegni passa dunque ...

Advertising

carotelevip : Ad aprile Mario Draghi promette di vaccinare 500.000 italiani al giorno. Se non ci saranno interruzioni nella conse… - SimMoschini : Se non parla fa male, se parla fa male, 'si vede che è banchiere', 'non è empatico come Conte', echeppalle tutte qu… - ValentinaPremo3 : RT @GiorgioMarango8: Uno splendido Draghi che ci promette...Cchiù pilu pi tutti... ?? #conferenzastampa - DavideGolia11 : RT @GiorgioMarango8: Uno splendido Draghi che ci promette...Cchiù pilu pi tutti... ?? #conferenzastampa - ArredoGiovanni : RT @GiorgioMarango8: Uno splendido Draghi che ci promette...Cchiù pilu pi tutti... ?? #conferenzastampa -