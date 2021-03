Dl Sostegno | 435 milioni all’istruzione e 78 | 5 milioni a Università ricerca e AFAM

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Con il Decreto Sostegni, in corso di approvazione a Palazzo Chigi, il Governo sta cercando di intervenire in emergenza con uno scostamento di bilancio e dare delle risorse per rilanciare e ristorare le attività produttive danneggiate, anche nel pubblico impiego e nella scuola. Nell’ambito del decreto – spiega il Presidente dell’Anief Marcello Macifico – vi sono anche risorse che vengono date alle scuole ed alle: alle prime sono stati assegnati circa 400di euro, alle seconde 80di euro. Alle scuole questi soldi serviranno per incrementare il MOF, ovvero il Fondo d’Istituto, per aumentare i dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione di studenti ed insegnanti. Risorse che serviranno anche per offrire una copertura psicologica contro gli effetti del ...