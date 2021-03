**Dl sostegni: Cdm slitta alle 16** (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri chiamato a varare il dl sostegni è slittato alle 16. Lo riferiscono fonti di governo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri chiamato a varare il dlto16. Lo riferiscono fonti di governo. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

HuffPostItalia : Sul DL Sostegni il nodo delle cartelle. Per i sindacati è 'condono mascherato' - rtl1025 : ?? #Vaccini nelle farmacie da parte dei #farmacisti. La somministrazione, sperimentale per il 2021, avverrà con farm… - fattoquotidiano : AIUTI COVID Discussione in maggioranza per lo stralcio chiesto da Lega e M5S. I dem: “È un condono”. Oggi dovrebbe… - zazoomblog : Dl sostegni: Cdm slitta alle 16 - #sostegni: #slitta - BasicLifeSupp : Covid. Sì ai farmacisti vaccinatori, senza supervisione del medico e niente esclusività per gli infermieri. Per aff… -