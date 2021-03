Covid: Toscana resta arancione (con nuove zone rosse). La Sardegna non è più bianca (Di venerdì 19 marzo 2021) Dunque Toscana arancione, ma con molte nuove zone rosse. Si tratta delle province di Pistoia, Arezzo e Prato. E ancora tre sono le aree che saranno classificate rosse. Si tratta della Versilia, con tutti i suoi sette Comuni, del comprensorio del cuoio, Valdarno inferiore Empolese Valdelsa, dove saranno rossi 4 Comuni della provincia di Pisa e 11 di quella di Firenze e dell'area grossetana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Dunque, ma con molte. Si tratta delle province di Pistoia, Arezzo e Prato. E ancora tre sono le aree che saranno classificate. Si tratta della Versilia, con tutti i suoi sette Comuni, del comprensorio del cuoio, Valdarno inferiore Empolese Valdelsa, dove saranno rossi 4 Comuni della provincia di Pisa e 11 di quella di Firenze e dell'area gtana L'articolo proviene da Firenze Post.

