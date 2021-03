Covid: Draghi, 'se coordinamento Ue funziona bene, altrimenti si va per conto proprio' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Bisogna essere pratici. Il coordinamento europeo ha un grandissimo valore aggiunto, l'ho sempre sostenuto ma qui però si tratta della salute. Quindi se il coordinamento europeo funziona, bene. Sennò bisogna andare per conto proprio. Questo è il pragmatismo a cui stavo facendo riferimento prima". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Bisogna essere pratici. Ileuropeo ha un grandissimo valore aggiunto, l'ho sempre sostenuto ma qui però si tratta della salute. Quindi se ileuropeo. Sennò bisogna andare per. Questo è il pragmatismo a cui stavo facendo riferimento prima". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.

