Covid, curva dei contagi in frenata: Rt nazionale resta all'1,16 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel periodo 24 febbraio - 09 marzo 2021, l'Rt nazionale resta fermo a 1,16 , lo stesso valore della scorsa settimana. Lo rileva il monitoraggio dell' Istituto superiore di Sanità . Nel periodo 12 - 18 ...

