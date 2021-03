Cibo scaduto o avariato, niente più denuncia per chi lo vende (Di venerdì 19 marzo 2021) Abrogato l'articolo della legge 26 marzo del 1962. Il reato era punito anche con l'arresto. Ora scatterà una multa fino a 3mila euro Leggi su repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) Abrogato l'articolo della legge 26 marzo del 1962. Il reato era punito anche con l'arresto. Ora scatterà una multa fino a 3mila euro

Ultime Notizie dalla rete : Cibo scaduto sconvolgente cosa si perdono quelli che comprano l'avocado solo per mangiarlo Nel momento in cui acquistiamo un cibo al supermercato è importante sapere quanto più possiamo su quel determinato alimento. Infatti ... Scaduto il tempo, rimuoviamo le fette di avocado, e laviamoci per ...

Cibo scaduto o avariato, niente più denuncia per chi lo vende la Repubblica Come evitare sprechi alimentari per risparmiare E' necessario ridurre il cibo sprecato e cestinato per preservare l'ambiente, il tempo per scadere. Ecco allora come dare un contributo evitando sprechi alimentari e allo stesso tempo risparmiando.

Vendita di cibi avariati o scaduti: il Governo corregge l’errore Il Governo approva un decreto ad hoc per evitare il colpo di spugna per chi vende cibi tossici. Pecoraro Scanio: Ora scoprire chi ha tentato il blitz e approvare la legge Caselli contro ...

