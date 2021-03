Cammaroto su Sarri e Kaio Jorge al Napoli (Di venerdì 19 marzo 2021) Cammaroto: “Sarri è più di un pensiero, ma non c’è stato un vero affondo, il Napoli è vigile su Kaio Jorge, nessun caso Insigne, ultime su Fabian e Manolas” Emanuele Cammaroto, nel suo consueto Editoriale su NapoliMagazine.Com, parla del Napoli, di un eventuale ritorno di Sarri sulla panchia azzurra e di eventuali operazioni di mercato in entrata ed in uscita del club azzurro. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: SUL NUOVO PROGETTO Napoli ”I soliti profeti di sventura si ostinano ad annunciare il “ridimensionamento” e invece il progetto del nuovo Napoli comincia a prendere forma con l’idea intelligente di aprire un nuovo ciclo costruendo una squadra competitiva con un mix di ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 19 marzo 2021): “è più di un pensiero, ma non c’è stato un vero affondo, ilè vigile su, nessun caso Insigne, ultime su Fabian e Manolas” Emanuele, nel suo consueto Editoriale suMagazine.Com, parla del, di un eventuale ritorno disulla panchia azzurra e di eventuali operazioni di mercato in entrata ed in uscita del club azzurro. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: SUL NUOVO PROGETTO”I soliti profeti di sventura si ostinano ad annunciare il “ridimensionamento” e invece il progetto del nuovocomincia a prendere forma con l’idea intelligente di aprire un nuovo ciclo costruendo una squadra competitiva con un mix di ...

