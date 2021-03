Cambiamenti climatici, torna lo sciopero globale in 802 città. Lo studio Fao: “Calamità triplicate, in agricoltura il 63% dei danni” (Di venerdì 19 marzo 2021) I Fridays For Future tornano in piazza con lo sciopero globale organizzato da Greta Thunberg: in 62 paesi del mondo e 802 città si tengono manifestazioni per la Giornata mondiale di azione climatica, nel rispetto delle norme nazionali anti-Covid. Da Milano a Torino, da Roma a Napoli, passando per Brescia, Firenze, Genova, Cagliari, Pavia, Bologna, Catanzaro, Gorizia. “Man mano che il mondo diventa sempre più caldo – si legge sul profilo Facebook di Fridays For Future International – e mentre le Calamità naturali diventano più severe e ricorrenti, dobbiamo trattare l’emergenza climatica ed ecologica come un’emergenza, il che significa un’azione immediata e #NoMoreEmptyPromises dai nostri leader mondiali”. Diverse le iniziative (anche italiane on-line), mentre l’attivista Marco Cappato, tesoriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) I Fridays For Futureno in piazza con loorganizzato da Greta Thunberg: in 62 paesi del mondo e 802si tengono manifestazioni per la Giornata mondiale di azione climatica, nel rispetto delle norme nazionali anti-Covid. Da Milano a Torino, da Roma a Napoli, passando per Brescia, Firenze, Genova, Cagliari, Pavia, Bologna, Catanzaro, Gorizia. “Man mano che il mondo diventa sempre più caldo – si legge sul profilo Facebook di Fridays For Future International – e mentre lenaturali diventano più severe e ricorrenti, dobbiamo trattare l’emergenza climatica ed ecologica come un’emergenza, il che significa un’azione immediata e #NoMoreEmptyPromises dai nostri leader mondiali”. Diverse le iniziative (anche italiane on-line), mentre l’attivista Marco Cappato, tesoriere ...

