Ballardini | “Il peggior primo tempo da quando sono qui | non eravamo da nessuna parte”

Advertising

gabrielemajo : New post: TATTICA-MENTE, di Patrick Fava / CON BALLARDINI IL GENOA HA IL PEGGIOR POSSESSO PALLA DELLA SERIE A ED - Gabriele_Gerby : Allora, dirò qualcosa di impopolare ma fa lo stesso. Grazie Zio #ballardini ma vedere il Genoa giocare i peggior ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballardini peggior

" Il Parma di Roberto d'Aversa affronta questa sera allo Stadio Tardini, nell'anticipo del Venerdì, il Genoa di L'articolo TATTICA - MENTE, di Patrick Fava / CONIL GENOA HA ILPOSSESSO PALLA DELLA SERIE A ED EFFETTUA MENO TIRI IN PORTA sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....Sono quattro le sfide senza sconfitta nel derby della lanterna per, meglio solamente ... La squadra friulana ilattacco nel primo tempo, soli nove gol segnati nei primi 45 minuti. ...Delusione e marezza sul volto e nella parole di Roberto D’Aversa che a fine partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Genoa (1-2). Il tecnico abruzzese ha ..."Non eravamo da nessuna parte, la squadra era lunga e larga". Così Davide Ballardini ha descritto il primo tempo del suo Genoa.