AstraZeneca, riprendono le vaccinazioni: Aifa revoca sospensione (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato la revoca alla sospensione del vaccino AstraZeneca, ecco le parole del Direttore Generale In tutta Italia riprendono oggi le somministrazioni del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca, la notizia arriva dopo lo studio dell'Aifa sui lotti del vaccino britannico. Stamattina durante una conferenza stampa al Ministero della Salute il Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, ha infatti annunciato la revoca di sospensione per il vaccino prodotto nel Regno Unito. "Aifa ha appena revocato il divieto d'uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa"– ha annunciato Magrini. "La notizia principale da sottolineare è che i benefici del ...

MinisteroSalute : Dopo parere EMA, riprendono vaccinazioni con #AstraZeneca. Oggi alle 12 conferenza stampa con il DG AIFA, Magrini,… - sbonaccini : Via libera dell'EMA al vaccino #AstraZeneca. Da domani 19 marzo alle ore 15 riprendono regolarmente le somministraz… - regionetoscana : Oggi #19marzo alle 15 riprendono le #vaccinazioni con #AstraZeneca, secondo gli appuntamenti prefissati. Le prenota… - radioalfa : Riprendono nel Salernitano le vaccinazioni con Astrazeneca. La nota dell’Asl - Koiroiro : RT @DonatoPorreca: Norvegia, Svezia, Spagna + altri Paesi, in modo precauzionale, non riprendono la somministrazione di #astrazeneca, L'Ita… -