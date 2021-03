Assosharing | Tanzilli | Sui monopattini allarme immotivato | sono più sicuri di altri veicoli Migliorare le infrastrutture

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Rafforzare la sicurezza sulle strade delle nostre città, garantendo al contempo lo sviluppo della mobilità sostenibile. Con questo obiettivolancia due proposte: ridurre la velocità massima deida 25 a 20 km/h lasciando il casco obbligatorio per i soli minori di 18 anni e maggiori investimenti inlocali come piste ciclabili o parcheggi dedicati. Si tratta di misure proposte anche in audizione in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati lo scorso dicembre, che si applicherebbero alla circolazione su strada dei piccolielettrici in ambito urbano”. Ad affermarlo è Matteo, presidente di.”La velocità limitata dei mezzi elettrici – continua – viene infatti controllata da remoto per gli operatori in sharing e permette ...