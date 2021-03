21 marzo in programma ultima domenica ecologica (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Il 21 marzo e’ in programma il quarto e ultimo appuntamento delle “Domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. La domenica ecologica e’ un provvedimento programmato per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualita’ dell’aria e della mobilita’ sostenibile. L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Il blocco del traffico sara’ in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Il 21e’ inil quarto e ultimo appuntamento delle “Domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. Lae’ un provvedimentoto per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualita’ dell’aria e della mobilita’ sostenibile. L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Il blocco del traffico sara’ in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ...

AntoVitiello : Davide #Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco me… - ComuneMI : Sabato 20 marzo è in programma la 112ª edizione della #MilanoSanremo. Diverse linee di tram e autobus saranno devia… - vaticannews_it : #19Marzo Oggi la puntata di #DoppioClick - il programma della @Rvaticanaitalia in onda ogni venerdì alle 12.40 -… - QuiNewsPisa : #CapodannoPisano, poche ma sentite iniziative #25Marzo #Pisa - AIFI_nazionale : Venerdì 26 marzo in occasione del webinar promosso da #SISPEC parleremo insieme al @GrTerMan di riabilitazione pos… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo programma Alice nella Città apre le iscrizioni per film e corti, presidente di giuria Piera Degli Esposti Nella foto Piera Degli Esposti Si aprono oggi, venerdì 19 marzo, le iscrizioni al Concorso Lungometraggi e al Concorso Cortometraggi alla XIX edizione di ... in programma dal 14 al 24 ottobre 2021 a ...

A"Tv Talk' l'analisi dell'informazione sul caso AstraZeneca Sono i temi di apertura di " Tv Talk" , in onda sabato 20 marzo alle 15 su Rai 3. In particolare, ... Stefano Bollani e Valentina Cenni, poi, presenteranno il loro ultimo programma "Via dei Matti Numero ...

Programmi stasera in tv 19 marzo: la guida tv completa di oggi MAM-e MILANELLO REPORT: rossoneri subito al lavoro in vista della Fiorentina Davide Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma venerdì 19 marzo. Ante ...

Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Bourne. In programmazione tutti i film della saga Dal 20 al 26 marzo il canale Sky Cinema Collection (303 di Sky) si trasforma in Sky Cinema Bourne, per ospitare tutti e 5 i film della celebre saga di spionaggio con protagonista l’ex agente della CIA ...

