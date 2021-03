Twitch chiude i canali illegali dove si trasmettevano i combattimenti tra galli

(Di giovedì 18 marzo 2021)ha rimosso una serie dichetrasulla piattaforma, dopo che diversi utenti li avevano segnalati in massa. Per chi non lo sapesse, questo tipo di combattimento vede dueaffrontarsi arrivando persino alla morte di questi animali. Nonostante sia una pratica di molti anni fa, in diversi paesi questo tipo di combattimento è illegale. Detto questo, le persone trovano sempre il loro modo di aggirare le regole ed è il caso delle Filippine,un gruppo di persone è riuscito a trasmettere proprio susu una serie dicreati appositamente. Naturalmente, questo è un argomento molto controverso e lo è diventato ancora di più quando l'utente di Reddit Hot Kangaroo 2567 ha condiviso ...

