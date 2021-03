Terrorismo, espulso 28enne tunisino (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo di 28 anni tunisino è stato espulso per apologia e istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo. TORINO – Un ragazzo di 28 anni tunisino è stato espulso per apologia e istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo. Il provvedimento è scattato nella giornata di giovedì 18 marzo 2021 al termine di una lunga indagine condotta dalla Procura di Torino. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, in più di un’occasione aveva manifestato la propria volontà di compiere atti terroristici in Italia in nome del Jihad. 28enne tunisino espulso per Terrorismo Una lunga indagine partita dopo le minacce nei confronti di diversi operatori sanitari di un centro di accoglienza sanitario. Il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo di 28 anniè statoper apologia e istigazione a delinquere con finalità di. TORINO – Un ragazzo di 28 anniè statoper apologia e istigazione a delinquere con finalità di. Il provvedimento è scattato nella giornata di giovedì 18 marzo 2021 al termine di una lunga indagine condotta dalla Procura di Torino. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, in più di un’occasione aveva manifestato la propria volontà di compiere atti terroristici in Italia in nome del Jihad.perUna lunga indagine partita dopo le minacce nei confronti di diversi operatori sanitari di un centro di accoglienza sanitario. Il ...

