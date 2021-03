Tennis | ATP Acapulco 2021 | Lorenzo Musetti non si ferma Rimonta Tiafoe e vola ai quarti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la straordinaria vittoria su Diego Schwartzman,si ripete e prosegue il suo cammino nel torneo ATP di. Ilta toscano, numero 120 del mondo, ha superato inl’americano Frances, 56 del ranking, in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Un’altra eccellente vittoria, dunque, per il 19enne di Carrara, che era certamente atteso alla controprova dopo il successo nel match con Schwartman. Il toscano è partito contratto e ha probabilmente risentito un po’ della tensione dell’incontro, ma si è sciolto con il passare dei game. L’ultimo set è stata una vera battaglia di nervi, conpoi bravo a spuntarla al tie-break.ha servito anche meglio del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Il 33enne di Arma di Taggia (Imperia) n.17 inha ceduto invece in due set per 6 - 4 6 - 3 al britannico Cameron Norrie, n.61 del ranking. .Il tennista russo affronterà Jannik Sinner. Il derby azzurro, ai quarti di finale dell'500 di Dubai, non ci sarà. Il 25enne torinese Lorenzo Sonego, al n. 37 del ranking, è stato sconfitto dal russo Aslan Karatsev, 42esimo del ranking, nel giro di tre set, con i risultati di 3 - 6, 6 - 3 e 6 - 4. Karatsev, che gareggia con una wild card, affronterà l'altoatesino ...(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Lorenzo Musetti passa anche il secondo turno del torneo ‘Abierto Mexicano Telcel’ Atp 500, dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari, che si sta disputando sul cemento di ...ATP Dubai 2021, Jannik Sinner vince la battaglia con Bautista Agut e approda ai quarti! – ATP Dubai, il prossimo avversario di Jannik Sinner: ostacolo russo per l’altoatesino. I precedenti – Quante ...