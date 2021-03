Sprint race: i team chiedono un compenso economico (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 2021 vedrà l’ingresso in Formula Uno delle Sprint race. Tuttavia, i team prima di approvare questa innovazione, vogliono ricevere sicurezze economiche per lo svolgimento delle gare del sabato. Sprint race: perché i team vogliono un compenso economico? Le Sprint race andranno a sostituire le qualifiche del sabato in tre appuntamenti del calendario di Formula Uno: Silverstone, Monza e Interlagos. Ancora in dubbio la possibilità di una quarta gara in Canada. Le scuderie, specie quelle minori, vogliono ricevere un preciso compenso economico prima di dare il definitivo consenso all’introduzione di questa novità. I rischi infatti sono maggiori rispetto alle qualifiche; la partenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 2021 vedrà l’ingresso in Formula Uno delle. Tuttavia, iprima di approvare questa innovazione, vogliono ricevere sicurezze economiche per lo svolgimento delle gare del sabato.: perché ivogliono un? Leandranno a sostituire le qualifiche del sabato in tre appuntamenti del calendario di Formula Uno: Silverstone, Monza e Interlagos. Ancora in dubbio la possibilità di una quarta gara in Canada. Le scuderie, specie quelle minori, vogliono ricevere un precisoprima di dare il definitivo consenso all’introduzione di questa novità. I rischi infatti sono maggiori rispetto alle qualifiche; la partenza ...

