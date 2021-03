Shakhtar-Roma 1-2, giallorossi ai quarti di Europa League (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma vince 2-1 in casa dello Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la netta vittoria per 3-0 all’andata, i giallorossi si impongono anche nel match di ritorno in Ucraina grazie a una doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48? e al 72?. In mezzo il gol dello Shakhtar, firmato da Moraes al 59?, che però non cambia l’esito del doppio confronto. La squadra di Fonseca conoscerà domani l’avversaria dei quarti. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021) Lavince 2-1 in casa delloDonetsk e si qualifica per idi finale di. Dopo la netta vittoria per 3-0 all’andata, isi impongono anche nel match di ritorno in Ucraina grazie a una doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48? e al 72?. In mezzo il gol dello, firmato da Moraes al 59?, che però non cambia l’esito del doppio confronto. La squadra di Fonseca conoscerà domani l’avversaria dei. Funweek.

