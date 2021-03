Serie A, Inter-Sassuolo: data, orario e diretta TV (Di giovedì 18 marzo 2021) Inter-Sassuolo: diretta TV e streaming Nuovo turno per la Serie A che prima di lasciare spazio alle Nazionali torna in campo con i match della 28a giornata. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro tra Inter e Sassuolo in programma per sabato 20 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 20:45, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Sassuolo in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere in diretta TV Cagliari-Inter Grazie all’accordo con DAZN, anche i ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)TV e streaming Nuovo turno per laA che prima di lasciare spazio alle Nazionali torna in campo con i match della 28a giornata. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro train programma per sabato 20 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 20:45, ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ trasarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere inTV Cagliari-Grazie all’accordo con DAZN, anche i ...

