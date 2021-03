Previsioni meteo: freddo e gelo in arrivo. Ma c'è anche la neve: ecco dove (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Colpo di coda dell' inverno, sebbene l' equinozio di primavera sia alle porte. Aria decisamente fredda di diretta estrazione artica sta interessando gran parte d'Europa ma anche l'Italia, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Colpo di coda dell' inverno, sebbene l' equinozio di primavera sia alle porte. Aria decisamente fredda di diretta estrazione artica sta interessando gran parte d'Europa mal'Italia, ...

Advertising

Corriere : Le previsioni: giovedì quasi invernale, temperature in calo, pioggia e neve anche a ba... - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Instabilità con piogge e rovesci sparsi specie al CentroSud,… - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Tempo asciutto nelle ore mattutine con nuvole sparse su tutto il territorio, deboli nevicate… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo -