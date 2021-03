Ponte Messina: Margiotta, 'aderito a intergruppo, disegno infrastrutturale si completi con Ponte' (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ho aderito all'intergruppo parlamentare relativo al Ponte sullo stretto di Messina promosso dalla senatrice Gelsomina Vono per dare il mio personale contributo di idee e proposte sull'argomento. La Commissione insediata presso il Mit dal ministro Paola De Micheli, costituita da importanti professionalità e personalità, sta lavorando approfonditamente e a mio parere. E' fondamentale valorizzarne l'operato". Ad ffermarlo in una nota è il senatore Pd, Salvatore Margiotta, componente della Commissione lavori pubblici, già Sottosegretario alle Infrastrutture del governo Conte bis. "Ho sempre ritenuto che un grande Paese, e l'Italia lo è ,deve avere l'ambizione di realizzare infrastrutture che siano gioiello e modello della grande tradizione ingegneristica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Hoall'parlamentare relativo alsullo stretto dipromosso dalla senatrice Gelsomina Vono per dare il mio personale contributo di idee e proposte sull'argomento. La Commissione insediata presso il Mit dal ministro Paola De Micheli, costituita da importanti professionalità e personalità, sta lavorando approfonditamente e a mio parere. E' fondamentale valorizzarne l'operato". Ad ffermarlo in una nota è il senatore Pd, Salvatore, componente della Commissione lavori pubblici, già Sottosegretario alle Infrastrutture del governo Conte bis. "Ho sempre ritenuto che un grande Paese, e l'Italia lo è ,deve avere l'ambizione di realizzare infrastrutture che siano gioiello e modello della grande tradizione ingegneristica ...

