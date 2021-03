**Pd: Letta assegna ‘mission’ a Tinagli e Provenzano** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) – Enrico Letta ha affidato alla vicesegretaria Irene Tinagli la missione “Italia globale” e al vicesegretario Peppe Provenzano la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Lo rende noto il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) – Enricoha affidato alla vicesegretaria Irenela missione “Italia globale” e al vicesegretario Peppe Provenzano la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Lo rende noto il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

