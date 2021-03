Orietta Berti: "“Ben venga il femminismo. Ma non bisogna esagerare. Esporsi troppo, con parole e azioni volgari" (Di giovedì 18 marzo 2021) “Se sono femminista? Certo. Noi donne dobbiamo, prima di tutto, essere rispettate, lo dico sempre. Il rispetto va preteso, ma bisogna anche saperselo conquistare: una donna, per arrivare, non deve essere frivola a tutti i costi. Non siamo oggetti”. Reduce dall’esperienza sanremese, Orietta Berti si racconta a Vanity Fair. La cantante ripercorre la sua vita, a partire dall’infanzia: “Da bambina ero una selvaggia. Stavo solo con i maschietti, volevo la bicicletta da uomo per essere libera. Pedalavo forte come i maschi. Quand’ero piccola mia madre distribuiva ‘Noi donne’, il mensile dell’Unione Donne in Italia. Io ero sempre con lei. Alla festa delle donne vendevamo mimose. E per il primo maggio i garofani rossi. Sempre per il partito eh”. La madre era una femminista, con una drammatica storia d’amore alle spalle. “Mia mamma era una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Se sono femminista? Certo. Noi donne dobbiamo, prima di tutto, essere rispettate, lo dico sempre. Il rispetto va preteso, maanche saperselo conquistare: una donna, per arrivare, non deve essere frivola a tutti i costi. Non siamo oggetti”. Reduce dall’esperienza sanremese,si racconta a Vanity Fair. La cantante ripercorre la sua vita, a partire dall’infanzia: “Da bambina ero una selvaggia. Stavo solo con i maschietti, volevo la bicicletta da uomo per essere libera. Pedalavo forte come i maschi. Quand’ero piccola mia madre distribuiva ‘Noi donne’, il mensile dell’Unione Donne in Italia. Io ero sempre con lei. Alla festa delle donne vendevamo mimose. E per il primo maggio i garofani rossi. Sempre per il partito eh”. La madre era una femminista, con una drammatica storia d’amore alle spalle. “Mia mamma era una ...

