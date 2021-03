Milano-Sanremo 2021, UAE Team Emirates: tanti esperti per una formazione con diverse punte (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il successo di Tadej Poga?ar nella Tirreno-Adriatico, l’UAE Team Emirates spera di dare un seguito vincente alle prestazioni sul suolo italiano, puntando gli occhi sulla Milano-Sanremo. La formazione emiratina prenderà il via della Classicissima di Primavera, in programma sabato 20 marzo, con una rosa decisamente interessante, esperta, e con diverse carte da giocare sul traguardo di Via Roma. L’UAE Team Emirates potrà contare su un atleta che ha già avuto modo di festeggiare in Liguria, ovvero Alexander Kristoff, vincitore dell’edizione 2014 della Milano-Sanremo. Al suo fianco ci sarà un altro grande esperto di classiche come l’ex campione europeo Matteo Trentin, un ottimo supporto in salita come Davide Formolo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il successo di Tadej Poga?ar nella Tirreno-Adriatico, l’UAEspera di dare un seguito vincente alle prestazioni sul suolo italiano, puntando gli occhi sulla. Laemiratina prenderà il via della Classicissima di Primavera, in programma sabato 20 marzo, con una rosa decisamente interessante, esperta, e concarte da giocare sul traguardo di Via Roma. L’UAEpotrà contare su un atleta che ha già avuto modo di festeggiare in Liguria, ovvero Alexander Kristoff, vincitore dell’edizione 2014 della. Al suo fianco ci sarà un altro grande esperto di classiche come l’ex campione europeo Matteo Trentin, un ottimo supporto in salita come Davide Formolo, ...

