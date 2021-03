Milan | Taibi | “Maldini oggi è lo stesso campione che era in campo”

Advertising

sportli26181512 : Taibi su Donnarumma: 'È già tra i migliori, presto sarà il numero uno assoluto': Intervistato dalla Gazzetta dello… - MCalcioNews : Taibi su Maldini: 'Paolo è lo stesso campione che era in campo. Il Milan ha preso i migliori giovani in circolazion… - MCalcioNews : Taibi sul Milan e Donnarumma: 'Rossoneri favoriti stasera. Gigio presto il numero uno al mondo'… - MilanWorldForum : L'ex rossonero Taibi sul Milan, sul match con lo United e su Maldini -) - milansette : Taibi su Milan e Manchester: 'Percorso simile, squadre che si equivalgono' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Taibi

Massimoparla della gara che lo vede quale doppio ex,- Manchester United: ecco le dichiarazioni dell'ex ...Colche crede tanto nel giovane centravanti. IL FUTURO DI RIVAS - Più grande l'honduregno, ... Il ds dei calabresi,, si è espresso in settimana. 'L'Inter punta su di lui, sarà difficile ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi, tra le altre cose, ha parlato anche di Donnarumma: "Il Milan di giovani ha già due campioni affermati: Zlatan e Gigio, che a ...Massimo Taibi venne acquistato dal Milan in giovane età assieme a Sebastiano Rossi come uno dei possibili sostitui di Giovanni Galli dopo una bella esperienza a Trento, ma dopo un prestito a Como ...