Martinez | “Il Granada è una squadra con la S maiuscola Sono molto orgoglioso”

Diego Martinez, tecnico del Granada, ha commentato la qualificazione dei suoi ai danni del Molde: "Essere tra le prime otto in Europa è un traguardo che meritano i miei ragazzi. Sono molto orgoglioso della mia squadra. Siamo una squadra con la S maiuscola. L'unica analisi che voglio fare oggi è che siamo qualificati al prossimo turno. I nostri tifosi ci seguono anche da lontano, speriamo di renderli felici".

