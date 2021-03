Love and Monster: trailer e data d’uscita del film con Dylan O’Brien (Di giovedì 18 marzo 2021) Èstato rilasciato il trailer italiano ufficiale di Love and Monster, pellicola sci-fi con protagonista l’attore Dylan O’Brien Arriverà su Netflix il prossimo 14 Aprile Love and Monster, action movie di genere sci-fi con protagonisti Dylan O’Brien e Jessica Henwick, due attori che abbiamo avuto modo di apprezzare in diverse produzioni più o meno importanti. O’Brien è stato il protagonista della saga distopica The Maze Runner e della serie televisiva per ragazzi Teen Wolf, mentre Henwick ha recitato in serie di successo come Game of Thrones e Iron Fist. Diretto dal regista Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles), Love and Monster è ambientato in un futuro post apocalittico ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 marzo 2021) Èstato rilasciato ilitaliano ufficiale diand, pellicola sci-fi con protagonista l’attoreArriverà su Netflix il prossimo 14 Aprileand, action movie di genere sci-fi con protagonistie Jessica Henwick, due attori che abbiamo avuto modo di apprezzare in diverse produzioni più o meno importanti.è stato il protagonista della saga distopica The Maze Runner e della serie televisiva per ragazzi Teen Wolf, mentre Henwick ha recitato in serie di successo come Game of Thrones e Iron Fist. Diretto dal regista Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles),andè ambientato in un futuro post apocalittico ...

