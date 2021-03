Lazio zona rossa fino a quando? D’Amato: ‘Rt in discesa ma casi in leggero aumento’ (Di giovedì 18 marzo 2021) La Regione Lazio è per la prima volta in zona rossa dal 15 marzo scorso, un balzo dal giallo alla fascia di rischio più elevata. Scuole chiuse, attività con saracinesche abbassate e spostamenti limitati, vietati anche all’interno del proprio Comune se non per comprovate esigenze. Motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con il modulo di autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Il Lazio, dall’ultimo monitoraggio aveva un Rt a 1,3, numero che ha automaticamente fatto scattare la zona rossa, così come per la maggior parte delle Regioni italiane, considerando che solo alcune sono in zona arancione. Ma fino a quando ci sarà la zona rossa? Domani, se il modus operandi è sempre lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) La Regioneè per la prima volta indal 15 marzo scorso, un balzo dal giallo alla fascia di rischio più elevata. Scuole chiuse, attività con saracinesche abbassate e spostamenti limitati, vietati anche all’interno del proprio Comune se non per comprovate esigenze. Motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con il modulo di autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Il, dall’ultimo monitoraggio aveva un Rt a 1,3, numero che ha automaticamente fatto scattare la, così come per la maggior parte delle Regioni italiane, considerando che solo alcune sono inarancione. Maci sarà la? Domani, se il modus operandi è sempre lo ...

