Lazio, Luis Alberto: «Dodici finali per tornare in Champions League» (Di venerdì 19 marzo 2021) Luis Alberto ha commentato la sfida di ieri sera tra Bayern Monaco e Lazio sul proprio profilo Instagram: le parole dello spagnolo La Lazio ieri sera ha terminato la sua avventura in Champions League: nel doppio confronto con il Bayern Monaco agli ottavi di finale, i biancocelesti non sono riusciti nell’impresa di eliminare i campioni del Mondo. Tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi è uscita a testa alta, pronta a ripartire per cercare di conquistare un’altra qualificazione nell’Europa che conta. Proprio questo ha voluto predicare Luis Alberto, che ha commentato la gara contro i bavaresi sui social. «Il nostro viaggio in Champions League è finito, ma ce ne andiamo a testa alta e con la consapevolezza di aver ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021)ha commentato la sfida di ieri sera tra Bayern Monaco esul proprio profilo Instagram: le parole dello spagnolo Laieri sera ha terminato la sua avventura in: nel doppio confronto con il Bayern Monaco agli ottavi di finale, i biancocelesti non sono riusciti nell’impresa di eliminare i campioni del Mondo. Tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi è uscita a testa alta, pronta a ripartire per cercare di conquistare un’altra qualificazione nell’Europa che conta. Proprio questo ha voluto predicare, che ha commentato la gara contro i bavaresi sui social. «Il nostro viaggio inè finito, ma ce ne andiamo a testa alta e con la consapevolezza di aver ...

