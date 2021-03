La Spagna dice sì. Il parlamento approva il diritto all’eutanasia (Di venerdì 19 marzo 2021) Giornata storica, ieri, al parlamento di Madrid. La Spagna è diventata il settimo paese al mondo (il quarto in Europa) a garantire il diritto all’eutanasia. Con la legge approvata in via definitiva dal Congresso dei deputati, l’ordinamento giuridico accoglie un nuovo diritto, quello alla morte degna. La sanità pubblica dovrà inserirla fra i servizi offerti su tutto il territorio nazionale. A favore di questa legge, proposta da socialisti e Unidas podemos, tutti i partiti, con l’eccezione di Vox e Partito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 marzo 2021) Giornata storica, ieri, aldi Madrid. Laè diventata il settimo paese al mondo (il quarto in Europa) a garantire il. Con la leggeta in via definitiva dal Congresso dei deputati, l’ordinamento giuridico accoglie un nuovo, quello alla morte degna. La sanità pubblica dovrà inserirla fra i servizi offerti su tutto il territorio nazionale. A favore di questa legge, proposta da socialisti e Unidas podemos, tutti i partiti, con l’eccezione di Vox e Partito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

PontAcadLife : La soluzione non è anticipare la fine della vita. La soluzione è prendersi cura della sofferenza fisica e psichica… - PAOLOCARLESI : @BentivogliMarco @baseitaliaweb @RobertoBurioni @WRicciardi Ma che dice? Allora anche in Germania, Francia e Spagna e’ colpa dei social? - LapiniLuca : @TgLa7 In Spagna approvano una legge che avrà un impatto rilevante sulla vita di alcune persone, da noi dici 'ius s… - manelalonso : RT @PontAcadLife: La soluzione non è anticipare la fine della vita. La soluzione è prendersi cura della sofferenza fisica e psichica con le… - 76Celisa : RT @PontAcadLife: La soluzione non è anticipare la fine della vita. La soluzione è prendersi cura della sofferenza fisica e psichica con le… -