La giornalista Josephine Alessio vittima di stalking | arrestato un 42enne

Leggi su ck12

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ladi Rai News 24ha fatto individuare l’uomo: a casa aveva uno strumento per trovare le microspie(foto Facebook)Messaggi sui social, appostamenti in strada, post sui social, proposte di matrimonio e regali. Per due anni un uomo ha perseguitato ladi Rai News 24. La donna stanca della situazione ha deciso di denunciare. Lo stesso giorno ha fatto di nuovo la sua comparsa ed è statodalle forze dell’ordine accorse sul luogo. Per circa due anni laha ricevuto le sgradite attenzioni dell’uomo che si manifestavano anche in costosi regali come anelli, collane e gioielli. Inizialmente la presenza dell’uomo era ...