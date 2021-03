Klopp | “Quando lascerò il Liverpool non chiamatemi Mi prenderò un anno sabbatico”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgenha già le idee chiare, chiarissime per il suo futuro. Prendersi undi stopsmetterà con il. Lo ha ribadito nell’intervista concessa a Sport Bild. Queste le sue parole: “finirò al, miun. Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, staccherò per un”. Parole poi su Lewandowski: “Robert Lewandowski, mi ha impressionato tantissimo. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Devo ringraziare lui e tutti gli altri calciatori che mi hfatto sembrare un ottimo allenatore”. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da ...

Klopp ha vinto 6 partite su 8, magari non sempre in maniera brillante, ed è arrivato ai quarti senza subire gol dal Lipsia. C'è poi una statistica che conforta: quando segna Momo Salah, il Liverpool ...